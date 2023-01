Il valore davvero ecumenico di un messaggio che non conosce schieramenti o ricette è stato al centro delle parole di Papa Bergoglio: “C’è un’unica Chiesa, Dio ci chiede di essere uniti”.

L’appello del Pontefice a superare le divisioni e a considerare la Parola di Dio “dinamica” giunge in un momento particolare ed a quasi un anno dall’inizio di una terribile guerra in Europa. Ha detto Bergoglio dal Vaticano: “Questa è la strada che ci ha indicato la Chiesa: tutti, anche i Pastori della Chiesa, siamo sotto l’autorità della Parola di Dio. Non sotto i nostri gusti, le nostre tendenze e preferenze, ma sotto l’unica Parola di Dio che ci plasma, ci converte e ci chiede di essere uniti nell’unica Chiesa di Cristo”.

Papa Bergoglio: “C’è un’unica Chiesa”

L’omelia della messa nella basilica vaticana è stata dunque occasione per un appello a non perdere tempo “in tante discussioni secondarie”. E ancora: “Non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto; questa sarebbe, mi permetto di dire, una maledizione”. Poi il papa ha detto: “Non ci succeda di predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla; di saperci chiamati a portare l’annuncio del Regno e trascurare la Parola, disperdendoci in tante attività secondarie o tante discussioni secondarie”.

“Come Gesù mettiamo la Parola al centro”

E in chiosa: “Impariamo da Gesù a mettere la Parola al centro, ad allargare i confini, ad aprirci alla gente, a generare esperienze di incontro con il Signore, sapendo che la Parola di Dio non è cristallizzata in formule astratte e statiche, ma conosce una storia dinamica fatta di persone e di eventi, di parole e di azioni, di sviluppi e tensioni”.