Papa Francesco e la benedizione delle coppie gay, è fermo sulle sue decisioni ed è tornato a spiegare e a difendere il documento pubblicato il 18 dicembre.

Le parole di Papa Francesco sulla benedizione delle coppie gay

“Il Vangelo è per santificare tutti”, spiega il Papa in un’intervista effettuata per La Stampa.

«A patto che ci sia la buona volontà. E occorre dare istruzioni precise sulla vita cristiana. Sottolineo che non si benedice l’unione, ma le persone. Chi protesta con veemenza appartiene a piccoli gruppi ideologici».

Il Papa e il Vaticano sulla benedizione delle coppie gay

La benedizione delle coppie gay è un tema che ricorre spesso nella Chiesa e l’ultimo provvedimento di Papa Francesco ha diviso in due il Vaticano.

«Peccatori siamo tutti: perché dunque stilare una lista di peccatori che possono entrare nella Chiesa e una lista di peccatori che non possono stare nella Chiesa? Questo non è Vangelo».

Il Papa sulla benedizione delle coppie gay e la speranza sul futuro