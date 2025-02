Papa Francesco resta ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono delicate, ma fonti vaticane rassicurano: è “autoventilato” e il cuore “regge bene”. Ieri ha svolto una TAC toracica di controllo, disposta dai medici del Vaticano e del Gemelli, che ha aggiornato la diagnosi. Mentre il mondo osserva con apprensione, la Chiesa segue il protocollo con discrezione.

Papa Francesco ancora ricoverato: le condizioni

La Sala Stampa della Santa Sede riferisce che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione. Il Pontefice si è alzato e si è seduto in poltrona, senza necessità di ossigeno supplementare in modo stabile, risultando autoventilato.

Le stesse fonti confermano che il suo cuore continua a funzionare bene. Si apprende inoltre che il riposo assoluto prescritto prevede l’assenza di visite, ad eccezione dei collaboratori più stretti, che gli sottopongono documenti e pratiche ufficiali.

Papa Francesco ancora ricoverato: perché non può morire al Policlinico Gemelli?

Una cosa è certa, se le condizioni di Papa Francesco peggiorassero, verrebbe trasferito in Vaticano, seguendo il protocollo semplificato da lui stesso. Questo rito, applicato anche per Giovanni Paolo II, prevede che il Pontefice trascorra le ultime ore nella sua cappella privata, circondato dai collaboratori più stretti. Dopo la morte, si celebrerebbe la Messa esequiale in San Pietro, seguita dalla sepoltura a Santa Maria Maggiore, luogo scelto dallo stesso Bergoglio.

Bergoglio, che il 17 dicembre ha compiuto 88 anni, viene descritto come sereno e consapevole di essere arrivato al Gemelli in ritardo, con un fisico già debilitato. Intanto, le finestre del decimo piano del Gemelli sono sorvegliate dalle telecamere di emittenti nazionali e internazionali, che trasmettono aggiornamenti in tempo reale per i fedeli in apprensione.