Papa Francesco dimesso dall'ospedale: il saluto ai fedeli

Il saluto emozionante dal balcone

Papa Francesco, sorridente ma visibilmente provato, ha salutato i fedeli dal balcone del Policlinico Gemelli di Roma, dove ha trascorso sei settimane di ricovero. La sua prima apparizione pubblica dopo il lungo periodo di convalescenza ha attirato un folto gruppo di persone, accorse fin dalle prime ore del mattino per assistere al momento tanto atteso. Il Papa ha benedetto la folla, esprimendo gratitudine verso coloro che si sono riuniti per sostenerlo in questo difficile momento.

Un gesto di riconoscenza

Tra i presenti, Carmela Carmuso, una 78enne calabrese, ha avuto l’onore di essere riconosciuta dal Santo Padre. La donna ha portato fiori gialli ogni giorno durante il ricovero, un gesto che ha toccato profondamente il cuore di Francesco. Questo scambio di affetto ha rappresentato un momento di grande emozione, sottolineando il legame speciale che il Papa ha con i suoi fedeli.

Una visita speciale alla basilica

Dopo aver lasciato l’ospedale, Papa Francesco ha fatto una sosta inaspettata alla basilica di Santa Maria Maggiore. Qui, ha deposto le rose gialle ricevute in dono, un gesto che evidenzia la sua devozione verso questo luogo sacro. La basilica ha un significato particolare per il Papa, che vi si reca regolarmente prima dei viaggi e dopo i ricoveri. Questo atto simbolico segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita del Santo Padre, che ora intraprenderà un lungo percorso di convalescenza e riabilitazione nella sua residenza.

Un periodo di riflessione e preghiera

Durante i prossimi due mesi, Francesco si dedicherà a sé stesso, rinunciando a impegni e incontri. Questo periodo di introspezione sarà fondamentale per il suo recupero. Anche questa mattina, in Piazza San Pietro, migliaia di fedeli si sono riuniti in preghiera, dimostrando il loro affetto e la loro vicinanza al Papa. Nell’Angelus, Francesco ha voluto ricordare le sofferenze di chi vive in situazioni difficili e le atrocità della guerra, esprimendo la sua gratitudine per la pazienza del Signore durante il lungo ricovero.