Ci sono dei temi che molti non si aspetterebbero in bocca a una persona come Papa Francesco, invece proprio nell’Udienza Generale ne ha parlato. Si tratta di argomenti forti come la sessualità, la lussuria e la castità.

Le parole di Papa Francesco

L’istinto sessuale è una cosa naturale, un dono di Dio. Questo quanto affermato da Papa Francesco, che durante l’Udienza Generale ha condiviso alcune riflessioni sul sesso ma anche sulla lussuria in generale.

“Il cristianesimo non condanna il sesso però questo dono è minato dalla pornografia, ovvero un soddisfacimento senza relazione e questo può generare delle dipendenze”.

Il pontefice ha sottolineato che invece il sesso è una conseguenza dell’amore, quello vero. Tale sentimento va difeso, mentre invece oggi si tende a considerare gli altri, un oggetto del proprio piacere.

Papa Francesco: “Preservare la bellezza della creazione”

La creazione di Dio è ben altra cosa. Papa Francesco ha ricordato ai presenti nell’aula Paolo VI, che amare e costruire legami importanti è meglio che andare a caccia di avventure.

Bergoglio ha anche parlato della castità. Anche questa per Papa Francesco è una virtù che non va confusa con l’astinenza sessuale.

“È la volontà di non possedere ma di amare aldilà dell’attività sessuale”.

Le sue parole sono state accolte con un grande applauso, così come il suo ingresso. Papa Francesco è apparso un po’ affaticato ed è entrato aiutandosi con il bastone.

Il suo essere moderno e la sua semplicità e tranquillità nell’affrontare tematiche delicate, sono doti che tutti hanno apprezzato.