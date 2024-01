Papa Francesco, nuovi problemi di salute: le sue condizioni

Papa Francesco ha annunciato questa mattina a un gruppo di comunicatori francesi di avere problemi di salute a causa di una lieve bronchite, impedendogli di leggere l’intero discorso.

Papa Francesco e la necessità di “imprese audaci”

Nonostante ciò, il Pontefice, seppur affannato, ha pronunciato i discorsi previsti in udienze precedenti, prima di questo incontro, aveva tenuto un discorso alla Toniolo Young Professional Association, esortando i giovani a essere audaci e ad abbracciare il bene, affrontando le sfide globali con il Vangelo come guida. Papa Francesco ha sottolineato la necessità di imprese audaci e visioni ardite per affrontare problemi come le guerre, l’economia, la fame, la produzione e il commercio delle armi, la questione climatica, la comunicazione e il mondo del lavoro.

Papa Francesco, la speranza nelle soluzioni creative dei giovani

Ha affidato ai giovani il compito di rinnovare e creare soluzioni creative in questi settori, il Papa ha condiviso il suo desiderio di vedere cuori giovani e impavidi scrivere nuove pagine di fraternità e speranza. Inoltre, ha ironicamente commentato di essere chiamato “anziano” nel testo scritto, preferendo il termine “vecchio” per una migliore comprensione della sua prospettiva.