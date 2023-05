Papa Francesco: "In Ucraina è in corso una missione del Vaticano"

Ha scelto un modo decisamente pittoresco per rivelarlo e Papa Francesco ha spiegato: “A tutti interessa la strada della pace. In Ungheria non abbiamo certo parlato di Cappuccetto Rosso, in Ucraina è in corso una missione del Vaticano“. Il pontefice lo ha rivelato nella conferenza stampa in aereo dopo il viaggio in Ungheria. Il dato è che è attualmente in corso una missione diplomatica del Vaticano in merito al conflitto in Ucraina e che quel tema è stato approfondito da Bergoglio durante il viaggio a Budapest con il presidente ungherese Viktor Orban e il vescovo metropolita Hilarion.

“In Ucraina è in corso una missione del Vaticano”

Ha detto il Papa: “Credo che la pace si faccia sempre aprendo canali, non con la chiusura. Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia”. L’ intervento del Vaticano non è certo il primo: “Già in passato abbiamo agito da intermediari in alcune situazioni di scambio di prigionieri tramite l’ambasciata”.

“Voglio incontrare il patriarca Kirill”

E sulla richiesta di aiuto di Kiev per portare indietro i bambini deportati in Russia, il Santo Padre ha ribadito il pieno appoggio della Chiesa: “La Santa Sede è disposta a farlo perché è la cosa giusta. Questo non deve essere un casus belli ma un caso di umanità, i bimbi non possono essere un bottino guerra. Bisogna fare tutto quello che di umano è possibile”. Poi l’annuncio di voler incontrare il patriarca di Mosca Kirill: “C’è ancora in sospeso l’incontro di giugno 2022 a Gerusalemme. È stato sospeso per la guerra, ma questo incontro si dovrà fare“.