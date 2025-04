Un incontro storico a Casa Santa Marta

Mercoledì pomeriggio, Papa Francesco ha accolto re Carlo III e la regina Camilla a Casa Santa Marta, in un incontro che ha catturato l’attenzione dei media e dei fedeli. La sala stampa vaticana ha diffuso un’immagine che ritrae il Pontefice sorridente, circondato dai reali britannici, entrambi vestiti di nero. Questo incontro rappresenta un momento di dialogo e di scambio culturale tra la Chiesa cattolica e la monarchia britannica, sottolineando l’importanza delle relazioni interreligiose e internazionali.

Un gesto simbolico di amicizia

Durante l’incontro, re Carlo III ha portato con sé un pacchetto rosso, probabilmente un dono per il Papa, mentre la regina Camilla ha avuto l’opportunità di stringere la mano al Santo Padre, seduto comodamente in poltrona. Questo gesto di cordialità ha evidenziato il rispetto e l’ammirazione reciproca tra le due figure, simboli di leadership nei rispettivi ambiti. La visita dei reali britannici a Roma non è solo un evento protocollo, ma un’importante occasione per rafforzare i legami tra le istituzioni religiose e quelle monarchiche.

Attività del re in Italia

Il re Carlo III e la regina Camilla hanno programmato di lasciare Roma il 10 aprile per dirigersi verso Ravenna. Prima di partire, il re ha in agenda un incontro a Villa Wolkonsky con i rappresentanti della Circular Bioeconomy Alliance, un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità e la ricerca scientifica in ambito di biodiversità, clima e salute umana. Questo incontro dimostra l’impegno del re per questioni ambientali e sociali, un tema di crescente rilevanza a livello globale. Inoltre, Carlo III pianterà un albero nei giardini di Villa Wolkonsky, un gesto simbolico che rappresenta la sua dedizione alla causa ecologica, donato dal Presidente Mattarella dalla Tenuta di Castelporziano.

Visita alla Tomba di Dante

La visita a Ravenna non si limiterà a incontri ufficiali; il re e la regina avranno anche l’opportunità di visitare la Tomba di Dante, un luogo di grande significato culturale e letterario. Durante la loro permanenza, assisteranno alla lettura della Divina Commedia, un’opera che ha segnato la storia della letteratura italiana e mondiale. Questo momento rappresenta un tributo alla cultura italiana e un riconoscimento dell’importanza di Dante Alighieri nella tradizione letteraria europea.