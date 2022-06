Papa Francesco malato, non riesce a camminare: cancellata la processione del Corpus Domini

La nota ufficiale della Sala stampa del Vaticano sulle condizioni di salute di Papa Francesco: per lui cancellata la processione del Corpus Domini

Papa Francesco è malato e non riesce a camminare, perciò è stata cancellata la processione del Corpus Domini. Il pontefice risente ancora dei vecchi e seri problemi al ginocchio e non potrà officiare il rito che presuppone uno sforzo fisico oggi inammissibile per Bergoglio.

Ecco perché si è stabilito che il papa non terrà la messa e la processione del Corpus Domini. Il dato è evidente ormai da mesi: il Santo Padre non riesce a camminare e il rito solenne che si tiene subito dopo la Pentecoste non è attualmente alla sua portata.

Niente Corpus Domini per Papa Francesco

Lo spiega una nota della Sala Stampa vaticana in ordine alla festa liturgica del 16 giugno, un comunicato per però non chiarisce altro sulle cure che i medici hanno prescritto al papa.

Ecco il testo: “Per le limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini”.

Cancellati anche i viaggi in Congo e Sud Sudan

E non è il solo appuntamento a cui il papa dovrà rinunciare: pochi giorni fa e sempre per il dolore al ginocchio papa Francesco ha dovuto rinviare il viaggio in Congo e in Sud Sudan in calendario per i primi di luglio.

Era stato lo stesso capo della Chiesa di Roma a ricordarlo nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro del 12 giugno.