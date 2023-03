Papa Francesco non celebrerà la messa di Pasqua: “Il Pontefice però sarà nella Basilica”

Il Santo Padre non celebrerà la messa di Pasqua ma, stando a quanto riferito da fonti vaticane, Papa Francesco sarà in Basilica.

Papa Francesco, da 24 ore ricoverato al Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria, non celebrerà la messa di Pasqua ma, stando a quanto riferito da fonti vaticane all’AGI, sarà presente nella Basilica di San Pietro.

Sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, a celebrare la messa di Pasqua ma “è prevista la presenza di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro”. A precisarlo all’AGI è stato lo stesso cardinale.

In occasione della domenica di Pasqua, è previsto che il messaggio Urbi et Orbi venga pronunciato dal Santo Padre dalla Loggia della Basilica. Sulla base delle informazioni diffuse, pare che l’infezione respiratoria sviluppata dal Pontefice – ancora ricoverato al Gemelli – sia una forma di bronchite. AGI, a questo proposito, ha riferito che sono in corso le terapie e Bergoglio sarebbe in discrete condizioni anche è lievemente febbricitante.

In merito al ricovero del Papa, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha comunicato che “Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte”. E ha aggiunto: “Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Questa mattina, dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo, si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”.

Sull’account Twitter Pontifex, Bergoglio ha postato un messaggio dicendosi commosso per i tanti messaggi di vicinanza ricevuti. “Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha scritto.

Papa Francesco, il videomessaggio: “La guerra è follia. La pace duratura può esistere solo senza armi”

Nella giornata di giovedì 30 marzo, intanto, è stato diffuso un videomessaggio del pontefice con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile. “Vivere, parlare e agire senza violenza non è arrendersi, perdere o rinunciare a nulla, ma aspirare a tutto”, ha sottolineato il Papa. “Come diceva San Giovanni XXIII 60 anni fa nella sua enciclica Pacem in terris, la guerra è follia. È oltre la ragione. Ogni guerra, ogni scontro armato, finisce sempre con una sconfitta per tutti. Sviluppiamo una cultura di pace. Ricordiamo che, anche nei casi di autodifesa, la pace è il fine ultimo, e che una pace duratura può esistere solo senza armi”.

Nel videomessaggio, infine, il Santo Padre ha invitato il mondo intero a fare della “non violenza una guida per le nostre azioni, sia nella vita quotidiana che in quella internazionale di relazioni”. “E preghiamo per una più diffusa cultura della non violenza, che progredirà quando Paesi e cittadini ricorrono sempre meno all’uso delle armi”.