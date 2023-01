Papa Francesco riceve Giorgia Meloni: i temi della prima visita di Stato della premier

Oggi alle ore 10 appuntamento presso il Palazzo apostolico tra Papa Francesco e Giorgia Meloni: non mancheranno considerazioni sulla guerra in Ucraina

Giorgia, Andrea e Ginevra nella Santa Sede.

La famiglia della premier Meloni è arrivata questa mattina in Vaticano per incontrare Papa Francesco. L’appuntamento era fissato per le ore 10 presso il Palazzo apostolico.

L’arrivo nel cortile di San Damaso

Un incontro di estrema importanza, che ha visto tuttavia arrivare il presidente del Consiglio presso la Santa Sede in maniera del tutto discreta: accolta da padre Leonardo Sapienza nel cortile di San Damaso, Giorgia Meloni scende dall’auto indossando un tailleur nero e una décolleté a punta dal tacco basso dello stesso colore.

Coperti gli occhi da un occhiale, anch’esso nero. Si abbinano a lei, con un cappotto minimal, sia il compagno Andrea Giambruno che la figlioletta Ginevra.

Si tratta di una visita privata

Papa Francesco non ha mai optato per cerimonie istituzionali per incontrare i premier, e non lo ha fatto neanche stavolta. Secondo il protocollo, si tratta infatti di una visita privata. Facendo riferimento ai temi toccati dal Pontefice nell’udienza con il Corpo Diplomatico per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, è possibile immaginare una delle tematiche su cui Papa Francesco e Giorgia Meloni dialogheranno nel corso del loro incontro: la guerra in Ucraina.

Definendola «terza guerra mondiale», il Pontefice ha ricordato come, a causa del conflitto in corso, le persone perdano la vita «non solo a causa degli ordigni e delle violenze, ma anche per la fame e per il freddo».