Papa Francesco è pronto a dare le dimissioni?

Papa Francesco ha raggiunto la veneranda età di 86 anni.

La salute del pontefice è tuttavia minata da fastidi fisici, come acciacchi, dolori al ginocchio e problemi al colon. Le sue condizioni fisiche sono sempre più fragili. Come se questo non bastasse, Bergoglio è costretto a muoversi in carrozzella. Le sue dimissioni non sono ancora nulla di certo, ma vista la situazione non sono da escludere. Dato l’esempio di Ratzinger, ci si domanda se Francesco non prenda un’analoga decisione nel futuro prossimo.

Lui stesso ha recentemente dichiarato di aver redatto una lettera di dimissioni da rendere nota nel caso in cui non sia più in grado di svolgere il ruolo di vescovo di Roma.

Le condizioni fisiche di Papa Francesco

Papa Francesco al momento è costretto a muoversi in carrozzella a causa di una gonalgia alla gamba destra. Si tratta di un dolore al ginocchio dovuto alla cartilagine deterioratasi a causa dell’età avanzata.

Come informa Fanpage, Bergoglio vive inoltre senza un pezzo di polmone che gli venne asportato a causa della presenza di cisti maligne quando aveva 21 anni. Per non parlare poi dei problemi al colon di cui il pontefice soffre da quando venne operato nel 2021.

Un nuovo conclave all’orizzonte?

Dopo la morte di Benedetto XVI Papa Francesco potrebbe decidere di dare le dimissioni, seguendo l’esempio del suo predecessore, e di lasciare le redini della chiesa di Roma a un nuovo pontefice.

Al momento si tratta solo un’ipotesi e solo il tempo potrà darci una risposta certa.