Si trova all’ultimo piano del Policlinico Gemelli la stanza che è stata riservata in clinica a Papa Francesco per il suo ricovero. Il Pontefice è in attesa di potersi sottoporre ad un’operazione di laparotomia.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: la stanza è un piccolo appartamento

Grande e spaziosa, ma anche semplice ed accogliente: viene descritta così la stanza del Gemelli in cui è ricoverato Papa Francesco. Nelle stesse quattro mura trascorse qualche giorno anche Giovanni Paolo II nei primi anni ’80, infatti l’allistimento fu pensato per lui. La stanza è divisa in due parti, da un lato il salottino, dall’altro la camera da letto comprensiva di televisore, spazio per dormire e alcuni strumenti utili (per esempio quello per misurare la pressione).

La cappellina e le grandi finestre

Da una parte, poi, si trova la piccola cappellina utile per le preghiere e piccole celebrazioni comprensiva di crocifisso e di inginocchiatoio. Caratteristiche della stanza, le grandi finestre, che molti ricollegheranno a Papa Wojtyla. L’ex Pontefice, nel 2005 si affacciò proprio da lì per il famoso Angelus in cui chiamò il Gemelli “Vaticano Tre“. Al momento non è prevista una celebrazione simile da parte di Papa Francesco, ma non è da escludere che, ad intervento concluso e dopo un piccolo periodo di riposo, anche Bergoglio non possa imitare il predecessore.