Papa Leone XIV, il Regina Coeli in piazza San Pietro: parole forti sulla guerra

In una piazza San Pietro gremita e silenziosa, a mezzogiorno in punto, Papa Leone XIV si è affacciato dalla loggia centrale della Basilica per guidare il suo primo Regina Coeli da Pontefice. Con voce ferma e parole misurate, il Papa ha rivolto un doppio appello: ai giovani, perché non smettano di credere nella pace; ai potenti, perché abbiano il coraggio di fermare la guerra.

Un messaggio che ha attraversato la piazza e raggiunto ben oltre i confini del Vaticano.

Papa Leone XIV, il Regina Coeli in piazza San Pietro: la reazione dei fedeli

A mezzogiorno in punto, il neoeletto Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia centrale delle Benedizioni per guidare la recita del Regina Coeli, la preghiera mariana che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus fino alla Pentecoste. Fin dalle prime ore del mattino, piazza San Pietro si era andata riempiendo di fedeli: circa 100mila le presenze stimate, dopo aver superato gli accurati controlli di sicurezza.

All’apparire del Pontefice sulla loggia della Basilica Vaticana, la folla è esplosa in un lungo applauso, accompagnato da numerosi cori di “Viva il Papa”. Leone XIV ha salutato i presenti con parole semplici e calorose, augurando una buona domenica a tutti.

“Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua”, ha annunciato il Pontefice.

Il Papa ha espresso la gioia di poter pregare insieme ai fedeli e a tutto il Popolo di Dio per le vocazioni, in particolare per quelle al sacerdozio e alla vita consacrata, sottolineando quanto la Chiesa ne abbia bisogno.

“Ed è importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli”, ha aggiunto il Santo Padre.

Papa Leone XIV, oltre a rivolgere un pensiero ai giovani, ha inviato un affettuoso saluto a tutte le mamme in occasione della loro festa, celebrata in Italia e in altri paesi. Ha espresso una preghiera speciale per le mamme, sia quelle ancora in vita che quelle già in cielo, augurando loro una buona festa.

Papa Leone XIV, il Regina Coeli in piazza San Pietro: parole forti sulla guerra

Durante il Regina Coeli, il Papa ha ricordato che proprio in questi giorni ricorre l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, conclusasi l’8 maggio, una tragedia immane che provocò la morte di oltre 60 milioni di persone. Un monito, ha lasciato intendere, che continua a interrogare la coscienza dell’umanità.