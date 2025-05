La rosa bianca di Papa Leone XIV per Francesco, trenta minuti in silenziosa p...

Nel giorno della sua prima uscita ufficiale da Pontefice, Papa Leone XIV ha scelto la via della discrezione e della memoria. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, è tornato a Roma stringendo tra le mani una rosa bianca: un omaggio semplice e potente, deposto sulla tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore.

Un segno di continuità spirituale, di gratitudine e preghiera, che apre il nuovo pontificato nel segno dell’umiltà e della devozione.

Gli impegni di Papa Leone XIV nella giornata di sabato

È stata una giornata intensa quella vissuta da Papa Leone XIV, iniziata con un incontro riservato con i cardinali rimasti a Roma dopo il conclave. Ha inoltre spiegato la scelta del nome Leone XIV, richiamando l’eredità sociale di Papa Leone XIII e collegandola alle sfide contemporanee che attendono la Chiesa, a cominciare dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sulla vita e sulla dignità umana.

Nel primo pomeriggio, a sorpresa, il Santo Padre si è recato a Genazzano, un piccolo borgo tra le province di Roma e Frosinone, dove ha sostato in preghiera nel santuario della Madonna del Buon Consiglio. Accolto da una folla radunata all’ingresso, ha rivolto un breve saluto prima di entrare nella basilica, dove ha pregato in raccoglimento. Indossava la talare e lo zucchetto bianchi ed è arrivato a bordo di un van scuro, accompagnato dalla gendarmeria vaticana.

La rosa bianca di Papa Leone XIV per Francesco, mezz’ora in raccoglimento al sepolcro

Al rientro da Genazzano, nella serata di sabato 10 maggio, Papa Leone XIV ha fatto una sosta significativa nella basilica di Santa Maria Maggiore. Intorno alle 19, il Pontefice ha varcato l’ingresso principale poco dopo l’orario di chiusura, accolto comunque da numerosi fedeli ancora presenti nei pressi della basilica per rendere omaggio alla memoria di Papa Francesco.

Una volta all’interno, Leone XIV si è avvicinato in silenzio alla tomba del suo predecessore. Si è inginocchiato in raccoglimento davanti al sepolcro che reca inciso il nome Franciscus, e vi ha deposto una rosa bianca, gesto semplice e toccante che ha commosso i presenti.

Il Santo Padre si è trattenuto in preghiera per circa mezz’ora, in un’atmosfera di profondo silenzio. Prima di lasciare la basilica, il Papa ha desiderato salutare un gruppo di suore e alcune donne con i loro bambini, che erano riusciti a raggiungere il cordone di sicurezza.

Dopo qualche breve stretta di mano, sorvegliato dai gendarmi, la sua figura si è persa tra i mosaici e gli affreschi della Basilica, mentre i cori in italiano e spagnolo riempivano l’aria di un’atmosfera di preghiera e devozione.