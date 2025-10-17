Papa Leone XIV a Ostia questo pomeriggio per una visita alla Nave Scuola della Pace

In un Mediterraneo segnato da conflitti e tensioni, la pace assume un valore ancora più urgente e necessario. La Nave Scuola della Pace “Med 25 Bel Espoir” rappresenta un viaggio simbolico e concreto verso l’incontro tra culture, religioni e giovani di ogni nazionalità. Questa esperienza, che attraversa le cinque sponde del Mare Nostrum, non è solo un percorso educativo, ma un vero e proprio laboratorio di dialogo, solidarietà e speranza.

Oggi, con la visita di Papa Leone XIV a Ostia, il progetto assume un significato ancora più forte.

La prima Nave Scuola della Pace: “Med 25 Bel Espoir”

Il “Bel Espoir” nasce come nave scuola, costruita nei cantieri navali danesi nel 1944 e successivamente restaurata. Recentemente è stata destinata a prendere parte al progetto “Med 25”, promosso dalla diocesi di Marsiglia, dall’associazione Bel Espoir-AJD e dall’associazione Mar Yam. A bordo trovano spazio 25 giovani, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo come Palestina, Libano, Siria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania, Spagna, Francia, Grecia e Italia, sottolineando il valore universale della fratellanza che accompagna il loro percorso.

L’iniziativa coinvolge complessivamente 200 giovani, organizzati in otto gruppi di 25. Tra marzo e ottobre 2025, la nave ha effettuato trenta scali, animati da convegni, festival e laboratori formativi, con l’obiettivo di diffondere la cultura del dialogo, favorire la crescita personale dei partecipanti e creare reti di collaborazione e solidarietà tra giovani di diverse nazionalità.

Da ieri, mercoledì 15 ottobre, la nave fa mostra a Ostia, ormeggiata lungo una delle banchine del Porto Turistico di Roma. La delegazione presente approfitterà della sosta nella Capitale per visitare la Città Eterna, prima di riprendere il viaggio di oggi, venerdì 17 ottobre, dirigendosi verso Marsiglia, dove prenderà parte al “Festival pour la paix en Méditerranée”, evento conclusivo della traversata.

Papa Leone XIV a Ostia questo pomeriggio per una visita alla Nave Scuola della Pace

Questo pomeriggio, alle ore 17, Papa Leone XIV farà tappa a Ostia per visitare la nave scuola della pace “Med 25 Bel Espoir”, confermando l’impegno del Pontefice per la promozione del dialogo tra culture e religioni. L’annuncio è stato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, che inserisce l’incontro tra le attività ufficiali del Papa per la giornata.

La nave rappresenta un simbolo di incontro e collaborazione nel Mediterraneo, ospitando giovani provenienti da ogni angolo del bacino, uniti dall’obiettivo di costruire ponti di pace e comprensione reciproca.