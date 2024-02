Perugia, papà licenziato per aver preso 3 giorni di congedo parentale.

Papà licenziato per accudire la figlia di due anni

L’uomo, nel novembre 2022, aveva utilizzato i giorni richiesti per occuparsi della figlia, permettendo alla moglie di tornare al suo lavoro dopo la maternità.

Ma, a metà dicembre arriva dall’azienda una contestazione disciplinare per comportamenti incompatibili con la funzione del congedo. Per poi essere licenziato poco dopo.

L’abuso consisteva nell’aver accompagnato e poi ripreso la figlia al nido facendo una breve sosta al bar, un comportamento non accettato dall’azienda.

L’avvocato Nunzia Parra ha proposto una lettura diversa, grazie a un’interpretazione congiunta del Jobs Act e del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Secondo il decreto legislativo 151 del 2001, il papà dalla nascita della figlia ha diritto a un “periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi“.

Il giudice Giampaolo Cervelli della sezione Lavoro del tribunale civile di Perugia, ha però stabilito come il congedo parentale sia stato:

«Destinato a incombenze necessarie per la cura della famiglia e della prole, come quelle del riassetto della casa, alla preparazione dei pasti, anche nella prospettiva di un’agevolazione della madre per la ripresa dell’attività di lavoro».