Ore di grande apprensione per l’ex concorrente del Grande Fratello: la modella e volto noto sta vivendo momenti drammatici dopo la scomparsa del papà, rimasto coinvolto in un incidente in Brasile. Senza documenti e senza notizie ufficiali sulla struttura in cui sarebbe stato ricoverato, la vicenda l’ha spinta a lanciare un appello urgente sui social nella speranza di ritrovarlo al più presto.

Ore di paura e silenzio dopo l’incidente in Brasile

Momenti di forte apprensione per Helena Prestes, modella e volto noto al pubblico italiano grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore ha scelto di esporsi pubblicamente per chiedere aiuto: il padre è rimasto coinvolto in un grave incidente in Brasile e, da quel momento, la famiglia non è più riuscita a rintracciarlo.

La vicenda ha assunto contorni sempre più angoscianti con il passare delle ore. Un primo spiraglio si è aperto il 13 gennaio, quando il quotidiano brasiliano Jornal Butantã ha pubblicato l’immagine di un uomo su una barella, con un collare cervicale, soccorso davanti a una macelleria a San Carlos e trasferito in ospedale. L’assenza di documenti, però, ha impedito alle autorità sanitarie di risalire immediatamente alla sua identità.

A riconoscerlo è stato un cugino di Helena, che incrociando casualmente quella notizia online ha compreso che si trattava proprio del padre della modella, facendo precipitare la situazione in una corsa contro il tempo.

“È mio papà, non riusciamo a trovarlo dopo l’incidente”, l’appello shock di Helena Prestes

Dopo aver ricevuto quella segnalazione, Helena Prestes ha deciso di usare i social come strumento principale per cercare risposte. Attraverso una storia pubblicata online ha condiviso tutta la sua preoccupazione, spiegando ciò che al momento è l’unico dato certo: “Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non è stato comunicato in quale ospedale o unità di pronto soccorso. Era senza documenti”.

Come riportato anche dal magazine Chi, la compagna di Javier Martinez ha rilanciato un appello disperato, ribadendo: “Un mio cugino ha visto questa notizia ieri sera, ma da allora non siamo ancora riusciti a trovarlo”.

Da qui la richiesta diretta a chiunque possa avere informazioni utili: “Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente”. Helena ha infine ringraziato chiunque possa contribuire in questo momento delicato: “Ringrazio di cuore tutti coloro che potranno aiutarmi”, mentre la famiglia resta in attesa di un segnale che possa finalmente portare al ritrovamento del padre.