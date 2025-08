Helena Prestes è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ecco che ora il GF spagnolo, il Gran Hermano, la vuole nel cast della prossima edizione. Ecco cosa ha riposto la modella brasiliana.

GF, Helena Prestes al Gran Hermano spagnolo?

Helena Prestes è entrata nel mirino del Gran Hermano, ovvero del Grande Fratello spagnolo, che vorrebbe la modella brasiliana nel cast della prossima edizione.

Helena sarebbe già stata contattata dalla produzione, secondo quando rivelato dall’esperto Amedeo Venza. Ricordiamo è già capitato diverse volte che il nostro GF scambiasse concorrenti con quello spagnolo, basta pensare a Luca Onestini, Oriana Marzoli e Maica Benedicto. Ma, cosa farà Helena? Accetterà o rifiuterà?

GF, il Gran Hermano spagnolo contatta Helena Prestes: la risposta della modella

Come abbiamo appena visto, il Gran Hermano spagnolo è interessato a Helena Prestes e la vorrebbe nel cast della prossima edizione del reality show. L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza che ha però anche aggiunto che difficilmente la modella brasiliana accetterà l’offerta: “quasi sicuramente rifiuterà per stare accanto a Javier“. Helena, ricordiamo, è fidanzata con Javier Martinez, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello e, la loro storia, pare proprio proseguire a gonfie vele, quindi difficilmente la modella andrà in Spagna.