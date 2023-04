Luis Felipe Soares è il papà di Lucas Weberling, autistico. L’uomo ha deciso di iscriversi all’Università per sostenere il figlio e i due si sono laureati.

Papà si iscrive all’università per sostenere il figlio autistico

Il compito di ogni genitore è quello di sostenere i figli in ogni momento. Ci sono ragazzi che hanno bisogno di qualche attenzione in più, proprio come Lucas Weberling, protagonista di questa storia. Suo padre, Luis Felipe Soares, di 47 anni, ha dimostrato una grande sensibilità, con un gesto davvero meraviglioso. Al figlio è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e purtroppo è stato vittima di bullismo durante le scuole primarie e secondarie. Lucas ha sempre avuto il desiderio di diventare un avvocato penale come la sua mamma, per cui ha sempre espresso il desiderio di andare all’università. Il padre è sempre stato molto orgoglioso della scelta del figlio, ma anche preoccupato per come sarebbe stato il suo inserimento. Così gli è venuta l’idea di iscriversi anche lui all’università, per sostenere il figlio in qualsiasi momento.

Padre e figlio si sono laureati

Luis, tecnico industriale, si è iscritto alla facoltà di legge insieme a suo figlio, per accompagnarlo in aula, fargli compagnia e farlo ambientare Ero molto nervoso e ansioso per via di quella nuova situazione, non solo per la condizione di Lucas, ma anche di tornare a scuola: eravamo molto lontani da casa, non conoscevamo né le persone né il quartiere. In verità è stato proprio Lucas che mi ha calmato con la sua serenità. Il mio piano era quello di rimanere a lezione fino alla quarta ora, il tempo necessario per lui per socializzare, ma lui non mi ha lasciato andare” ha spiegato l’uomo. Alla fine sia padre che figlio sono riusciti a laurearsi e non resta altro che sostenere l’esame dell’Ordine degli Avvocati. Lucas vorrebbe farlo pubblicamente.