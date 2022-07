A Parabiago nel milanese, un giovane di 13 anni si è tuffato nel canale, restando incastrato in una chiusa. Le sue condizioni sono gravi.

Un dramma ha scosso in queste ultime ore Parabiago, comune del milanese dove un giovanissimo di appena 13 anni è deceduto dopo essersi tuffato nel, canale Villoresi in via Vittorio Vela. Il 13enne è però rimasto incastrato tra la chiusa e un altro canale di derivazione.

Immediato l’intervento dei soccorsi che sono stati impegnati in una corsa contro il tempo per rianimarlo. Nelle ore successive la triste conferma dei medici.

Parabiago, 13enne si tuffa e resta incastrato: la vicenda

Stando a quanto riporta la testata “Il Giorno”, il dramma si è consumato intorno alle ore 16.30 di sabato 9 luglio in un’area dove vige il divieto di balneazione. A soccorrerlo grazie ad un intervento tempestivo, gli amici e i familiari del 13enne che, non appena si sono accorti che gli era successo qualcosa, si sono tuffati in acqua per riportarlo in superficie.

Ritrovato in arresto cardiaco, il 13enne è stato affidato agli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto ad effettuare il messaggio cardiaco e le manovre di rianimazione. Infine è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sono molto gravi.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo, oltre agli operatori del 118, giunti sul posto in ambulanza e elisoccorso, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco di Milano.

Ricoverato in terapia intensiva, la sua prognosi è rimasta riservata fino al ferale annuncio avvenuto pochissime ore fa.

Il giovane, purtroppo, non ce l’ha fatta

A poche ore dalla tragedia, è giunta la notizia tutti temevano: il ragazzo è purtroppo morto intorno alle ore 21. A nulla, sfortunatamente, sono serviti i tentativi di rianimarlo.