Parata bambini asilo russo per Giorno della Vittoria travestiti da bombardieri e carri armati

Parata dei bambini dell’asilo russo di Astrakham per i Giorno della Vittoria: gli allievi del complesso scolastico hanno sfilato dinanzi ai genitori orgogliosi mentre erano travestiti da militari, bombardieri e carri armati adornati con l’ormai nota “Z”. Le immagini dell’evento sono state diffuse dai media ucraini Nexta e Union che sono riusciti a entrare in possesso di alcuni video.

Nella giornata di domenica 8 maggio, alla vigilia della parata per l’anniversario per la vittoria sulla Germania nazista organizzata in Russia, i media ucraini hanno diffuso un video che è rapidamente diventato virale. Le immagini diffuse dai media ucraini, infatti, mostrano i preparativi in corso per celebrare il Giorno della Vittoria presso un asilo di Astrakham, situato nel medesimo oblast meridionale della Federazione Russa.

Le immagini mostrate nei video diffusi da Nexta e Union

In particolare, le clip diffuse da Nexta e Union mostrano le maestre dell’asilo di Astrakham sorridenti mentre accompagnano con fierezza i piccoli allievi durante una parata. In questo contesto, i bambini sono travestiti da militari russi e si trovano a bordo di rifacimenti di mezzi militari. Alcuni dei mezzi che alludono ai veicoli bellici di Mosca, inoltre, sono stati contraddistinti dall’ormai caratteristica Z della vittoria sulle fiancate.

Mentre i piccoli sfilano mostrando apertamente il volto della “gioventù putiniana”, è possibile ascoltare i genitori che assistono filmando il tutto con i rispettivi smartphone e accogliendo la parata con ovazioni, applausi e commozione.