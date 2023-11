La polizia francese ha arrestato il guru dello yoga tantrico Gregorian Bivolaru e 40 membri dell’Atman Yoga Federation, un’organizzazione internazionale.

Parigi: guru dello yoga arrestato per abusi

Sono accusati di manipolazione psicologica e sfruttamento sessuale di seguaci, in seguito a un’inchiesta avviata a luglio. L’organizzazione, inizialmente chiamata Misa, era descritta come la più grande scuola di yoga in Europa, ma è stata espulsa dalle federazioni internazionali nel 2008 per pratiche commerciali illegali. Le autorità francesi affermano che l’organizzazione era una setta che controllava i membri per sfruttarli economicamente e sessualmente.

L’arresto del guru e il rilascio di 26 donne

Gregorian Bivolaru, già sotto indagine in Romania, Svezia e Francia, è stato identificato come l’ideatore di numerosi abusi. L’operazione ha coinvolto ben 175 poliziotti, portando al rilascio di almeno 26 donne trattenute contro la loro volontà, trovate in condizioni di spazio e igiene deplorevoli. Le donne erano costrette a rapporti sessuali con il leader del gruppo e coinvolte in pratiche pornografiche a pagamento. L’arresto ha rivelato il lato oscuro di un’organizzazione precedentemente esclusa dalle federazioni yoga internazionali.