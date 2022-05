Parigi dedica una via a Monica Vitti, Roma a Simone Signoret

Molto amata in Francia, all'eterna Monica Vitti Parigi dedicherà una strada mentre Roma intitolerà una via a Simone Signoret

Roma avrà a breve nuove vie e aree verdi dedicate a varie personalità, come l’attrice francese Simone Signoret. Nell’ambito del gemellaggio con la Città Eterna, Parigi dedicherà invece una via a Monica Vitti

Nuove vie per Roma

La giunta capitolina ha dato il via libera a una delibera che denomina nuove aree di circolazione e zone verdi della città, così come approvate all’unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Nuove vie e aree verdi saranno dedicate a varie personalità o alla memoria di eventi che hanno particolarmente segnato la storia recente di Roma, come il crollo di via di Vigna Jacobini.

“Boulevard Monica Vitti” a Parigi

In particolare all’interno di Villa Doria Pamphilj, una strada porterà il nome delll’attrice francese Simone Signoret. Si tratta di un’iniziativa che si inquadra nell’ambito del gemellaggio tra le città di Roma e Parigi, dove verrà dedicata una strada a Monica Vitti.

Molto amata in Francia, l’attrice è stata definita “eterna” dal il quotidiano Libération che ha dedicato l’intera copertina del giornale all’attrice scomparsa il 2 febbraio scorso.

Quando una via a Roma?

Per pensare a una via o una piazza a Roma in ricordo dell’attrice sarebbe invece ancora troppo presto in quanto dovrebbero passare almeno dieci anni dalla morte. Anche se alcuni mesi fa Erica Battaglia – consigliera Pd e presidente della commissione Cultura – si era detta sicura che palazzo Senatorio, pur imbrigliato dalle rigide regole della toponomastica, farà in fretta. “Lo staff del primo cittadino sta già valutando la location”, aveva affermato Battaglia citata da Repubblica.