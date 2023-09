Giuseppe Cimarosa, cugino del boss Matteo Messina Denaro, ha sempre espresso parole di disprezzo nei confronti dell’ex latitante.

Giuseppe è figlio di Rosa Filardo, cugina di primo grado di Messina Denaro, e Lorenzo, prima legato alla mafia e, dal 2013 fino alla sua morte, collaboratore di giustizia.

Leggi anche: Josh Vickers in lutto: la moglie del portiere scomparsa dopo solo 3 mesi di matrimonio

Le sue parole

“Mi dispiace che abbia vissuto così tanto tempo da uomo libero nel suo paese e così poco da uomo in prigione e in mano alla legge“, queste le parole di Giuseppe Cimarosa nei confronti di un uomo che non ha “mai conosciuto ma che è stato una presenza tanto vicina da guastarmi la vita“.

Non mancano i riferimenti alle difficoltà legate alla loro condizione di parenti di un ‘pentito‘ di mafia: “In tanti mi hanno emarginato, ho sempre avuto paura e continuerò ad averne ma ho imparato a conviverci e a gestirla“.

“Doveva vivere di più stando in carcere, per riflettere su ciò che ha fatto, sperando che un briciolo di umanità lo accarezzasse facendolo collaborare con la giustizia. Io vivo da uomo onesto e libero nella mia città, Castelvetrano, lui invece è morto da criminale in carcere. Per una volta la giustizia umana e quella divina si sovrappongono“, ha aggiunto Giuseppe che lavora come regista ed è titolare di un maneggio.

“I messaggi di cordoglio mi hanno sconvolto”

“Vedere quanti messaggi di condoglianze e vicinanza ai familiari sono arrivati da parte dei miei cittadini e non solo, persone comuni, mi sconvolge. Sono tanti, troppi. Sono molto demoralizzato. Sono messaggi terribili, ancora di più perché non si tratta di coetanei del boss, tanti sono ragazzi e anche più giovani di me. Questo è atroce“, il commento dell’uomo sui numerosi messaggi di cordoglio comparsi sui social.

Leggi anche: Pantelleria, morta Anna Elisa Fontana: il marito le aveva dato fuoco