Il portiere inglese Josh Vickers, 27 anni, ha perso sua moglie dopo appena 3 mesi di matrimonio a causa di un tumore. Ha condiviso una toccante lettera su Instagram e ricevuto un grande supporto da parte di compagni di squadra e seguaci. La moglie, Laura, è scomparsa per il tumore.

Josh Vickers: il messaggio sui social per la perdita della moglie

Josh e Laura si sono sposati lo scorso giugno, ma poi Laura ha iniziato una dura lotta contro il cancro con cicli di chemioterapia. Josh ha ammesso la difficoltà di esprimere i suoi sentimenti, come riporta il sito leggo.it, ha scritto: «Mia moglie ha perso la sua battaglia contro il tumore. Nonostante il calvario, ha sempre affrontato tutto con il sorriso, per godersi fino all’ultimo il tempo a disposizione. Io ricorderò sempre tutti i momenti passati insieme, dal primo all’ultimo. So che lei mi guarderà sempre da lassù e continuerà ad ispirarmi ogni giorno».

Il portiere Josh Vickers e il sostegno della squadra

Josh Vickers ha scelto di condividere un toccante addio alla sua amata moglie attraverso una profonda lettera, rendendola pubblica sul suo account Instagram.

Questo giovane calciatore, originariamente cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal e attualmente in forza al Derby County, ha ricevuto un’incredibile ondata di sostegno e solidarietà non solo dai suoi fedeli tifosi e seguaci online, ma anche dai suoi compagni di squadra, dimostrando la forza e l’unità della comunità sportiva in momenti di avversità. Questa dimostrazione di affetto e supporto è un testimonianza del calore umano che circonda Vickers in questo periodo difficile.