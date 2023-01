Parla poco ma chiaro la figlia di Matteo Messina Denaro: "Non voglio vederlo"

Parla poco ma chiaro la figlia di Matteo Messina Denaro e dice subito: “Non voglio vederlo”.

La 27enne Lorenza Alagna ha fatto sapere ai parenti che non ha intenzione di sapere del padre. Lo riporta Il gazzettino, che spiega come la giovane donna abbia confidato i suoi sentimenti ala famiglia. Quelli e la sua decisione in ordine all’arresto del padre ad opera dei carabinieri del Ros.

La figlia di Messina Denaro: “Non voglio vederlo”

Insomma, lei del mafioso arrestato dopo 30 anni di latitanza, che non avrebbe mai incontrato non vuole sapere nulla e vuole continuare a non incontrarlo.

Lorenza vive nell’abbraccio protettivo di una famiglia che è intenzionata a tenerla fuori dalle vicende scaturite dall’arresto del padre. Ha (presumibilmente) dato una scorsa ai giornali, ha visto le foto e gli articoli e “ai suoi parenti ha detto che non vuole vederlo”.

La protezione assoluta della sua famiglia

Dal riserbo familiare emerge che, almeno per ora, “la decisione della giovane donna è questa e che quindi non andrà ai colloqui in carcere per vedere il genitore”.

Ma chi è Lorenza? Si tratta della figlia di Francesca ed è la sola figlia ufficiale di Messina Denaro: fino al 2013 “viveva nella casa della nonna paterna con la madre, poi insieme hanno deciso di troncare gli stretti legami e andare a vivere altrove”.