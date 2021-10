Cadaveri carbonizzati ed esplosione, ecco cosa hanno visto i due testimoni dell'incidente aereo avvenuto ieri a San Donato Milanese.

Ci sono due testimoni oculari dell’incidente aereo avvenuto ieri, 3 ottobre 2021, a San Donato Milanese, che ha causato la morte di 8 persone. Si tratta di un ragazzo che era lì di passaggio e di una residente del posto.

Parlano due testimoni oculari dell’incidente aereo a San Donato Milanese: “Ho visto un cadavere”. La testimonianza del ragazzo.

In un video pubblicato da “Ansa.it Lombardia“, viene intervistato un ragazzo che in quel momento era stava affettuando delle consegne sul suo mezzo e si trovava lì nel momento in cui l’aereo è espoloso. Visibilmente scosso, in quanto a detta anche degli intervistatori il giovane sarebbe stato miracolato a non rimanere coinvolto nell’esplosione.

Il ragazzo ha dichiarato di aver visto il momento in cui l’aereo è esploso e subito dopo ha scorto un pezzo del corpo di uno degli otto cadaveri che si stava carbonizzando.

Parlano due testimoni oculari dell’incidente aereo a San Donato Milanese: “Ho visto un cadavere”. La testimonianza della donna.

La seconda testimone è una donna residente della zona. La donna intervistata, anch’essa visibilmente scossa, ha detto di non aver capito cosa stesse succedendo.

L’unica cosa che aveva visto era solo un aereo che, intuita la posizione, era partito da linate. Solo dopo aver udito il forte rumore al momento dello schinato e le fiamme ha poi compreso la gravità della situazione.

Parlano due testimoni oculari dell’incidente aereo a San Donato Milanese: “Ho visto un cadavere”. Continuano le indagini.

Sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica che ha causato l’incidente del velivolo.

Dagli ultimi aggiornamenti, sembra che l’aereo sia sparito improvvisamente dai radar dopo un breve scambio di battute tra la torre di controllo ed il pilota.