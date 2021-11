Pasolini: oltre 300 inediti nella nuova raccolta completa delle lettere**

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – Alla vigilia del centenario della nascita, esce l'edizione definitiva del carteggio di Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Garzanti, l'editore storico dello scrittore, poeta e regista, manda in libreria domani giovedì 25 novembre "Le lettere" (pagine 1.496, euro 60,00, collana 'I libri della spiga'), un volume che riunisce per la prima volta in forma completa l'epistolario pasoliniano.

I curatori Antonella Giordano e Nico Naldini (il cugino scrittore di Pasolini, scomparso nel 2020, poco prima della conclusione dell'impresa editoriale) hanno interpellato per anni archivi di fondazioni, biblioteche e istituti culturali, contattato i destinatari dello scrittore o i loro eredi, consultato giornali e riviste riuscendo così a integrare con oltre 300 lettere inedite il corpus finora conosciuto.

Spiccano tra le missive inedite quelle indirizzate agli scrittori e poeti Paolo Volponi, Elsa Morante, Giuseppe Ungaretti, Attilio Bertolucci, Giorgio Bassani, al critico letterario Gianfranco Contini e all'editore Vanni Scheiwiller, che arricchiscono una raccolta già tra le più ampie e significative della letteratura italiana.

"Il risultato è un carteggio unico per qualità degli interlocutori e ampiezza dei registri, l'equivalente di una vera e propria autobiografia", spiega Giordano. L'ultima delle lettere di Pasolini (in realtà un biglietto) risale alla metà di ottobre del 1975 e fu scritta alla cugina Graziella Chiarcossi.

A introdurre i testi vi è una nuova "Cronologia della vita e delle opere di Pasolini" che segue l’impianto ideato da Nico Naldini che è stata ampliata con integrazioni, aggiornamenti e rettifiche sia su fatti biografici sia sulle opere, tenendo conto degli studi e dei ritrovamenti degli ultimi anni e dando ampio spazio alla voce dell'autore.

Per il centenario della nascita, per il prossimo febbraio, sempre da Garzanti, è attesa la nuova edizione del romanzo postumo di Pasolini, "Petrolio", a cura del critico e scrittore Walter Siti. Sono previste novità anche qui, soprattutto per quanto riguarda le misteriose allusioni che Pasolini faceva all'allora presidente di Montedison Eugenio Cefis.

(di Paolo Martini)