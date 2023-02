Passa una notte con lei e trova il video in rete: la pornostar Blueangy nei guai

Donna passa una notte in compagnia di Angela Gabriella Princz e trova il video di loro due su internet.

La pornostar Blueangy nei guai. L’attrice porno è indagata dalla procura di Roma per aver diffuso illecitamente materiale sessualmente esplicito.

La pornostar Blueangynei guai

L’autrice del libro Come fare bene agli uomini, avrebbe pubblicato un link su Twitter lo scorso maggio. Cliccando sul link si può accedere al video hot a pagamento. Nel filmato la escort ungherese di 52 anni è in atteggiamenti intimi con una donna.

Consenso solo per la registrazione

L’altra donna, che di lavoro non fa l’attrice porno, aveva acconsentito a girare un video per una condivisione privata, ma non per diffondere il contenuto del filmato su internet.

Dopo poche ore dal momento in cui è stato pubblicato il video per adulti la donna protagonista del video è stata sommersa da migliaia di commenti da parte di utenti che hanno cercato il suo nome sui social.

La denuncia della donna

La donna ha denunciato la pornostar per timore che i suoi amici e parenti potessero risalire al filmato. Gli agenti, a seguito di una perquisizione della casa della escort, hanno requisito cellulari e tablet per trovare il video in questione.

