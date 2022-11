Passeggera cerca di aprire il portellone in volo: "Me l'ha detto gesù"

Passeggera cerca di aprire il portellone in volo: "Me l'ha detto gesù"

Momenti di terrore e follia hanno segnato un viaggio aereo negli Stati Uniti d’America (USA).

Una donna ha provato ad aprire il portellone urlando che è stato Gesù a dirle di farlo. Dopo che il volo è atterrato gli agenti hanno arrestato la protagonista di questa vicenda.

Il suo nome è Elom Agbegninou, 34 anni, e più volte ha cambiato la versione dei fatti. La 34enne era a bordo di un aereo della Southwest Airlines partiti da Houston, Texas, e diretto a Columbus, Ohio; il tutto è avvenuto sabato 26 novembre 2022.

In un primo momento la donna era agitata e si aggirava per il volo chiedendo di poter guardare fuori dal finestrino, ma gli assistenti di volo le hanno chiesto con gentilezza di sedersi o andare in bagno se necessario. Successivamente, allora, Elom ha provato a recarsi nei pressi del portellone situato all’altezza dell’uscita di emergenza per aprirlo ma è stata fermata sia da hostess e steward sai da un passeggero, che è stato morso su una coscia.

L’arresto e le due versioni dei fatti

Vista la situazione estremamente tesa, il comandante ha optato per un atterraggio d’emergenza. L’aereo si è fermato all’aeroporto nazionale Bill and Hillary Clinton a Little Rock, nello stato federale dell’Arkansas.

Gli agenti hanno arrestato la 34enne che ha dichiarato di essere stata incaricata da Gesù di andare in Ohio e di aprire il portellone dell’aereo. Interrogata in tribunale, Elom Agbegninou ha poi cambiato versione affermando che si è comparata in quel modo perchè non prendeva un aereo da molto tempo.