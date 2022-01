Patrizia Collinassi morta investita sulla Brentana: addio all’ex vicesindaco di Fiesso

L'ex vicesindaco di Fiesso Patrizia Collinassi è morta investita da un'auto mentre attraversava la strada: si indaga sull'accaduto.

Tragedia a Fiesso, comune in provincia di Padova, dove nel pomeriggio di domenica 23 gennaio 2022 Patrizia Collinassi è morta investita da un’auto. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118: per lei non c’è stato niente da fare.

Patrizia Collinassi morta

I fatti si sono verificati intorno alle 16:30 all’altezza dell’incrocio con via Tramazzo, poco distante dal ristorante Da Giorgio. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando la strada quando all’improvviso una vettura condotta da un uomo di 40 anni, residente in zona che stava viaggiando in direzione Padova, l’ha travolta e colpita in pieno. Sceso dall’auto, quest’ultimo ha prestato i primi soccorsi e allertato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento, per la donna non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto con la vettura, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni intervento degli operatori del Suem.

Patrizia Collinassi morta: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno chiuso il tratto di strada interessato, effettuato i rilievi necessari e e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima era stata vicesindaco del Comune di Fiesso e referente Auser del paese.