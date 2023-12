L’aggressione è avvenuta sabato sera, poco prima del match tra la quadra di casa l’FC Nantes e l’OGC Nice, nell’ambito della 14ᵉ giornata di Ligue 1.

Tifoso morto prima di Nantes-Nizza: cosa è successo

Sul caso indaga la Procura di Nantes, guidata dal procuratore Renaud Gaudeul. Le circostanze del tragico incidente sono ancora da determinare. Sembrerebbe che sia nato un alterco tra la vittima, membro della Brigade Loire il principale gruppo di tifosi del Nantes, ed un altro uomo. Poco dopo il 31enne si è accasciato a terra, riportando una coltellata alla schiena. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, è morto sul colpo. Sulla salma è stata disposta l’autopsia.

Il sospettato

Secondo l’ufficio del pubblico ministero, il principale sospettato sarebbe un autista di Ncc. “Poco prima delle 20, diversi veicoli che trasportavano tifosi del Nizza sono stati attaccati da sostenitori del FC Nantes” ha dichiarato Gaudeul. Il quotidiano Ouest-France ha riportato che l’aggressore si è consegnato alla stazione di polizia in tarda serata. L’uomo, che attualmente si trova in custodia, sarà incriminato per omicidio colposo. L’inchiesta giudiziaria è stata affidata alla procura di Nantes congiuntamente alla direzione territoriale del dipartimento di investigazione criminale e al servizio di sicurezza del dipartimento della Loira Atlantica.

Le prime reazioni

“Bisogna fare luce su questa tragedia” ha dichiarato in un comunicato Bassem Asseh, vicesindaco di Nantes, aggiungendo che “La violenza non ha posto né all’interno né all’esterno delle arene sportive“. Il ministro dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ha parlato di “grande dolore” e ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e agli amici della vittima. L’indagine “deve ora chiarire le circostanze esatte dei fatti” ha scritto in un post su X. L’FC Nantes ha vinto la partita 1-0. Il club ha fatto le “più sincere condoglianze” ai parenti attraverso la propria pagina social.