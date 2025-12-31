Quando si sono resi conto di quello che stava succedendo nel bel mezzo dell’autostrada che stavano percorrendo non hanno potuto fare altro che sperare di schivarla. Ha dell’incredibile quanto accaduto su una trafficata autostrada statunitense nelle scorse ore: una moto d’acqua si è letteralmente staccata dal rimorchio di un camion che stava viaggiando a circa 120 km/h ed è scivolata in strada.

Moto d’acqua si stacca dal rimorchio di un camion in autostrada: strage sfiorata

Secondo i testimoni e le autorità si è sfiorata la strage a Sarasota, Florida, Usa, a seguito dell’incidente avvenuto in autostrada e dopo la diffusione delle immagini catturate da un testimone che, proprio in quel momento, stava affiancando il camion. Attaccata al rimorchio del mezzo vi era una moto d’acqua che improvvisamente si è staccata scivolando in strada.

Il tutto è avvenuto ad alta velocità, dal momento che il mezzo stava viaggiando sull’autostrada: secondo quanto emerso l’incidente sarebbe stato provocato dal non adeguato fissaggio delle cinghie che, dunque, avrebbero ceduto. La moto d’acqua è andata distrutta finendo fuori dalla carreggiata ma fortunatamente nessun automobilista è rimasto coinvolto nell’incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.