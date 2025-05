Malore per Vanoli durante il match, attimi di paura a bordo campo: come sta ora?

Paura allo stadio Grande Torino dopo il rigore concesso ai granata: Vanoli si accascia a terra per un malore. Gli ultimi aggiornamenti.

Momenti di grande apprensione durante la partita di ieri sera allo stadio Grande Torino, dove l’allenatore granata Paolo Vanoli è stato colto da un malore poco dopo la concessione di un rigore a favore della sua squadra. La scena ha subito catturato l’attenzione di giocatori, staff e tifosi, lasciando lo stadio in un silenzio carico di tensione mentre i soccorsi intervenivano tempestivamente.

Come sta ora il tecnico?

Paura in campo, malore per Vanoli

Momenti di forte apprensione ieri sera allo stadio Grande Torino durante la sfida tra Torino e Venezia. Pochi secondi dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei granata, l’allenatore Paolo Vanoli si è accasciato improvvisamente vicino la panchina, generando grande preoccupazione tra giocatori, staff e tifosi. Nonostante lo spavento iniziale, il tecnico è rimasto sempre cosciente ed è stato immediatamente assistito dallo staff medico della squadra.

Dopo qualche attimo concitato, Vanoli si è rimesso in piedi con l’aiuto dei sanitari, tornando al proprio posto in panchina tra gli applausi dello stadio. Un gesto di grande sportività è arrivato anche dall’allenatore del Venezia, che si è subito avvicinato per sincerarsi delle condizioni del collega.

Al termine dell’incontro, Vanoli ha scelto di non parlare con la stampa, delegando le dichiarazioni al suo vice, Joao Godinho, che ha rassicurato tutti:

“Era seduto, tranquillo, non aveva accusato nulla. È stato seduto per 20-25 minuti, poi si è sentito male. Sta bene, i medici ci hanno rassicurato. È tutto ok, ed è la cosa più importante”.

Paura in campo, malore per Vanoli: le sue condizioni dopo i soccorsi

Subito dopo la fine della partita, anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è recato negli spogliatoi per accertarsi personalmente delle condizioni di Paolo Vanoli, che ha poi lasciato lo stadio in buone condizioni generali.

Il tecnico è stato sottoposto agli accertamenti medici di routine direttamente negli spogliatoi, dai quali è emersa una lieve ipotensione, riconducibile a un semplice calo di pressione. Nulla di preoccupante, anche se nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori controlli per escludere ogni rischio.

Tra i primi a commentare l’accaduto anche il difensore granata Guillermo Maripán, che ha spiegato come l’allenatore sia noto per vivere le partite con grande trasporto emotivo. “Il mister è così, vive il calcio con troppa intensità, ma se sta bene stiamo tutti bene”.