Filippo Tajani, figlio del ministro Antonio Tajani, elitrasportato in ospedale dopo un incidente in campo durante Paliano-Ferentino.

Filippo Tajani, 31 anni e figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma a seguito di un incidente avvenuto durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio. Le ultime notizie sul suo stato di salute.

Filippo Tajani colto da malore in campo: aggiornamenti sulle sue condizioni

L’incidente si è verificato al 38° minuto di gioco, sul campo dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, in seguito a uno scontro particolarmente violento tra due giocatori. Filippo Tajani è rimasto privo di sensi e per questo è stato prontamente allertato un elicottero del 118. Alle 12:30 è giunto all’ospedale di Roma dove, dopo aver ripreso conoscenza, sono attualmente in corso accertamenti.

“I valori sono al momento stabili e non si trova in pericolo di vita. Resta comunque in osservazione nel reparto di medicina d’urgenza: vedremo come evolverà la situazione”, si legge in un comunicato del policlinico.

Nel pomeriggio di ieri, a seguito del ricovero, l’ospedale ha diffuso un bollettino medico, diagnosticando una lipotimia. Conosciuta anche come “pre-sincope”, si tratta di un episodio di perdita di coscienza transitoria, che si risolve spontaneamente.

“Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio”, scrive il papà, Antonio Tajani, sui social.

Filippo Tajani colto da malore in campo: la nota della società

“La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club, a causa di un malore che ha colpito al 38° minuto della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale”.

La Società Polisportiva Città di Paliano ha espresso tutta la sua vicinanza al club ospite e ha voluto augurare una rapida guarigione al ragazzo.