Un violento schianto tra due auto ha scosso nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio 2026 la zona di via Braille a Monza, a pochi passi dall’ospedale San Gerardo, causando il ferimento di tre persone.

Come riportato da Monza Today, oltre ai soccorsi sanitari, il personale del soccorso stradale si è occupato del recupero dei veicoli coinvolti e della rimozione dalla carreggiata, per consentire il normale ripristino della viabilità.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato lo scontro, e gli agenti della polizia locale stanno completando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione il drammatico episodio.

Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 16:00, due auto si sono scontrate in via Braille, a pochi passi dall’ospedale San Gerardo di Monza. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite tre persone: un uomo di 52 anni, una giovane di 20 e una ragazza di 15 anni. Sul posto sarebbero intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 con un’ambulanza in codice giallo e una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del grave incidente.