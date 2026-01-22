Riccardo Mirarchi, 20 anni, è morto a Courmayeur durante una discesa sulla pista 26, schiantandosi contro un albero davanti agli occhi della fidanzata. Studente universitario e attivo nel Network giovani del Movimento 5 Stelle, il giovane è ricordato con affetto da Giuseppe Conte, che sui social ha definito la sua scomparsa “una crudeltà” e ha sottolineato l’impegno di Riccardo nella vita civile e politica.

Riccardo Mirarchi morto in un incidente sulla neve a Courmayeur

Un drammatico incidente ha strappato la vita a Riccardo Mirarchi, 20 anni, originario di Roma, durante l’ultima discesa della giornata sugli sci a Courmayeur. Il giovane stava percorrendo la pista numero 26, un tracciato rosso che conduce a Dolonne, insieme alla fidanzata. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 15.45 ha affrontato un dosso a forte velocità, perdendo il controllo degli sci e uscendo dal percorso, per poi schiantarsi contro un albero.

L’impatto è stato talmente violento da spezzare gli sci, far volare il casco a diversi metri e provocare gravi ferite al volto e al torace. Nonostante il massaggio cardiaco praticato dai soccorritori per dieci minuti, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Le condizioni della neve e della pista erano ottimali, rendendo la tragedia ancora più inaspettata.

Ragazzo 20enne morto a Courmayeur: il cordoglio di Giuseppe Conte e del M5S

Oltre al dolore della famiglia e degli amici, la morte di Riccardo Mirarchi ha colpito profondamente anche la comunità politica a cui era legato. Studente universitario alla Luiss e membro attivo nel Network giovani del Movimento 5 Stelle, il giovane “era fortemente impegnato a completare i suoi studi per inseguire i suoi sogni, ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese“, ha ricordato Giuseppe Conte.

Il leader M5s ha aggiunto: “Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie politiche. Non si muore a 20 anni. È una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, ai quali ci stringiamo forte. Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose“.

La perdita del giovane attivista rappresenta non solo un vuoto affettivo, ma anche un colpo duro per chi condivideva con lui l’impegno civico e politico.