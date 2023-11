Paura per Costantino Vitagliano: "Ricoverato per una cosa rara"

Attraverso in social Costantino Vitagliano ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha fatto sapere che, da una settimana a questa parte, sarebbe ricoverato in ospedale.

Costantino Vitagliano: le sue condizioni

Costantino Vitagliano ha svelato via social che da circa una settimana si troverebbe ricoverato in un ospedale e i medici, nonostante lo abbiano sottoposto a numerosi controlli, non sarebbero ancora venuti a capo dei suoi problemi di salute. “Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia”, ha confessato l’ex volto di Uomini e Donne che, per non preoccupare ulteriormente i suoi fan, ha sfoggiato tutta la sua ironia affermando:

“La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale, guardate il caso, come colui che in passato mi ha dato tanto, che ringrazierò tutta la vita Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà anche questa volta”. Sui social in tanti gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto, e sono in attesa di saperne al più presto di più sulle sue condizioni di salute.