A oltre un mese dalla scomparsa del celebre giornalista Maurizio Costanzo, Costantino Vitagliano ha voluto esprimere le sue parole in suo ricordo.

Costantino Vitagliano: il ricordo di Maurizio Costanzo

Costantino Vitagliano è stato uno dei volti più famosi di Uomini e Donne e deve molto del suo successo a Maria De Filippi e a suo marito, Maurizio Costanzo. A oltre un mese dalla scomparsa del celebre giornalista, Costantino ha dichiarato: “Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica. La prima volta, ospite al MCS, entrai nelle grazie di Costanzo e mi disse: ‘Questo lo vendo a tranci'”, e ancora: “La mattina mi chiamava per farmi vedere la curva degli ascolti. Fino a quando sei alto – diceva – allora funzioni. E io stavo tranquillo (…) Devo tanto – tutto – a Costanzo che mi ha insegnato a stare in televisione”.

In passato Costantino Vitagliano ha rivelato di aver vissuto momenti bui a causa degli attacchi di panico e, per questo, ha finito con l’allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo. “Mi ha dato degli scompensi. Ancora oggi ho attacchi di panico, non vanno mai via. Però adesso so come gestirli”, ha ammesso.