Paura per Donatella Rettore: il video dall'ospedale

Donatella Rettore si è mostrata in ospedale coperta da un telo dorato per l’ipotermia e ha fatto sapere di aver subito un intervento.

Donatella Rettore in ospedale: come sta

I fan di Donatella Rettore hanno finito per allarmarsi per le condizioni della cantante che, nelle scorse ore, si è mostrata da un letto d’ospedale e coperta da uno dei classici teli dorati utilizzati per le persone in ipotermia. Sulla questione lei stessa ha svelato di aver appena subito un delicato intervento per la problematica del tunnel carpale che, fortunatamente, sarebbe andato per il meglio. “Intervento al tunnel carpale terminato, e adesso la convalescenza”, ha scritto la cantante, che in passato ha subito alcune operazione a causa di un tumore al seno e della sua talassemia, patologia ereditaria con cui si è trovata a fare i conti dall’età dei 29 anni.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà alla cantante e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Donatella Rettore non ha fornito ulteriori delucidazioni ai suoi fan dei social. La cantante li avviserà a guarigione avvenuta?