Donatella Rettore è malata: “Mi devono rioperare d’urgenza”

Donatella Rettore ha annunciato ai fan il suo dramma: la cantante sarà costretta a sottoporsi a un nuovo intervento.

Donatella Rettore ha rivelato attraverso i social, con un post drammatico, che un suo esame istologico non sarebbe andato affatto bene e che per questo dovrà essere operata nuovamente e d’urgenza. La cantante ha chiesto ai fan di prendersi cura di suo marito e dei suoi adorati cani.

Donatella Rettore malata: l’annuncio

C’è grande preoccupazione tra i fan per Donatella Rettore, che ha annunciato a mezzo social di doversi sottoporre a un’operazione urgente a seguito di un esame istologico andato male. La cantante ha dichiarato di essere affetta da talassemia, malattia per cui già una volta in passato avrebbe rischiato di morire. Nel suo post drammatico via social Donatella Rettore ha dichiarato, in riferimento alla sua operazione durante l’emergenza Coronavirus: “ve lo dico, tanto sarà soltanto un tuono in più durante la tempesta.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore) in data: 14 Mar 2020 alle ore 3:29 PDT

La cantante ha anche chiesto a fan, amici e colleghi di prendersi cura di suo marito, Claudio Rego, e dei suoi adorati amici a quattro zampe (Orso, Lupo e Collins).

In tanti tra i follower della cantante si sono stretti attorno a lei con messaggi di solidarietà e affetto: tra loro anche Vladimir Luxuria e Sabrina Salerno, che le hanno mandato il loro calore via social. Per il momento Donatella Rettore non ha rivelato quando dovrà operarsi, ma in tanti sono in attesa di sapere quali saranno le sue condizioni e le hanno fatto i loro migliori auguri in vista dell’intervento a cui dovrà sottoporsi.