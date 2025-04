Paura per la conduttrice televisiva Monica Setta che racconta di essere stata operata d’urgenza. Ma cosa è accaduto? A spiegarlo è proprio lei sui suoi canali social dove ha postato una foto.

Monica Setta operata d’urgenza: “Vi spiego cosa è accaduto, il mio medico mi ha salvata”

Da un letto d’ospedale, con una flebo attaccata al braccio, Monica Setta si è mostrata sui social spiegando ai suoi followers cosa le è successo e perché è stata operata d’urgenza. “Vi racconto cosa è successo”, inizia il post.

“Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata”, sono le parole del post scritto da Monica Setta.

L’intervento: “Lo spavento è stato immenso”

In realtà l’intervento risale a settimane fa ma la conduttrice ha preferito attendere di star bene, prima di renderlo pubblico.

“Ho aspettato, anche per scaramanzia, che ieri l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto. Perché si, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti tutto il resto ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto può tornare ad accadere, che la salute il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura”.

Cosa è successo a Monica Setta, operata per “occlusione intestinale”

Sul suo profilo X, prima di condividere il post su Instagram, la giornalista e conduttrice aveva scritto: “Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata. Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”.