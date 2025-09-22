Un momento di grande paura sul set di Spider-Man: Tom Holland è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente che ha scioccato cast e troupe. Secondo le prime informazioni, l’attore avrebbe subito un’improvvisa caduta durante le riprese, costringendo i soccorsi a intervenire immediatamente. I fan di tutto il mondo hanno subito espresso preoccupazione sui social, mentre la produzione cerca di fare chiarezza sull’accaduto.

Il ritorno di Spider-Man

Nonostante lo stop forzato, la produzione procede verso l’uscita del film, attualmente programmata per il 31 luglio 2026. Brand New Day segnerà il quarto ritorno di Holland nei panni di Peter Parker, ruolo che interpreta dal 2016 con Captain America: Civil War.

Accanto a lui ci saranno nuovamente Zendaya nei panni di MJ, Jacob Batalon e Jon Favreau, mentre tra i nuovi volti figurano Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Mark Ruffalo, Michael Mando e Jon Bernthal. Holland, che ha dichiarato di essere più coinvolto creativamente in questo capitolo, affronterà un calendario intenso che includerà anche il film The Odyssey, diretto da Christopher Nolan e interpretato insieme a Zendaya.

Paura sul set di Spider-Man: Tom Holland portato in ospedale dopo un incidente

Un imprevisto sul set di Spider-Man: Brand New Day ha fatto scattare l’allarme tra cast e fan. Tom Holland, 29 anni, ha riportato una lieve commozione cerebrale dopo essere caduto durante una scena acrobatica ai Leavesden Studios di Watford, vicino Londra.

L’attore è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti, mentre le riprese sono state sospese per permettere a Holland di recuperare. Secondo il Daily Mail, il padre Dominic Holland ha dichiarato che il figlio sarà assente dal set “per un po’ di tempo”. Nessun altro membro della troupe è rimasto coinvolto nell’incidente.