L'ANPI ha chiesto le dimissioni di Ignazio La Russa dopo le frasi su Via Rasella

Ignazio La Russa sulla strage di via Rasella: «parole indecenti e inaccettabili per il ruolo che ricopre», il Pd ne chiede le dimissioni

Ciò che puzza di fascismo e la Sinistra non vanno mai d’accordo. Neanche da lontano. Neanche per sbaglio. Ignazio La Russa firma con le sue parole sulla strage di via Rasella la sua condanna da parte del Pd, che chiede che venga cacciato. Insieme a Elly Schlein, indignati tutti i membri del partito.

Lo sdegno di Chiara Braga (Pd)

Se Elly Schlein ha definito le parole del presidente del Senato «indecenti e inaccettabili per il ruolo che ricopre», non meno crudo è stato l’attacco del capogruppo alla Camera Chiara Braga: «Ignoranza dei fatti o provocazione politica, le parole di La Russa sono un’offesa alla nostra storia, quella da cui è nata la democrazia. A pochi giorni dal 25 aprile risultano ancora più intollerabili da parte della seconda carica della Repubblica».

Gli altri attacchi dal Pd

L’omologo al Senato Francesco Boccia (Pd) accosta al commento della collega un discorso non dissimile: «Siamo di fronte a un esempio di revisionismo storico che sposa il punto di vista dei fascisti». E poi, Piero Fassino (Pd): «La Russa taccia e rispetti la memoria di chi ha subito la ferocia nazista e fascista a Marzabotto, Boves, Sant’Anna di Stazzema, Caviglia, Vinca, Fucecchio, Civitella, Benedicta e in tanti altri luoghi di martirio. Donne e uomini caduti per la nostra libertà. E anche per la sua».

Anche l’Anpi non transige

«Ignazio La Russa dovrebbe avere lui la coscienza delle dimissioni da presidente del Senato dopo le sue parole su via Rasella perché è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre». Breve, schietto e senza margine di recupero è stato il commento ai microfoni di Radio Popolare del presidente dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Gianfranco Pagliarulo. Si preannunciano a valanga altri attacchi.