Pd davanti a Fratelli d’Italia e la Lega è terza ma sale al 18%

Ecco cosa succederebbe se si dovesse andare a votare oggi: Pd al 21% davanti a Fratelli d’Italia con il 19,7% e con la la Lega che è terza ma sale al 18%

Il Pd torna davanti a Fratelli d’Italia nel testa a testa di questi giorni, con la Lega che è terza ma sale al 18%. Secondo il sondaggio Ipsos per il Corsera che arriva dopo quello “a clessidra capovolta” di Swg per La7, il Partito Democratico è davanti Fratelli d’Italia di 2,1 punti percentuali.

Il sunto è che se oggi si andasse a votare la formazione guidata da Enrico Letta avrebbe il 21% dei consensi, seguita da quella di Giorgia Meloni al 19,7%.

Pd davanti a Fratelli d’Italia: Ipsos “sconfessa” Swg

Secondo Ipsos i Dem hanno fatto messe di uno 0,2% rispetto alla precedente rilevazione mentre la formazione di Giorgia Meloni è avanzata dello 0,4%. Al terzo posto e stabile ci sarebbe la Lega con il 18%, poi il Movimento 5 stelle al 15,4%.

I pentastellati continuano a scendere e perdono uno 0,1%, anche se il sondaggio Swg li collocava addirittura al 13%. Scenderebbe Forza Italia che rispetto all’ultimo sondaggio di Ipsos perde lo 0,9% e si attesta all’8,9%.

Sopra il 3% fra i “minori” c’è solo il duo Calenda-Bonino

Sopra il 3% c’è la federazione tra Azione e +Europa, con il 3,3% (Swg la dava al 5%).

In quota sotto soglia di sbarramento ci sono: sopra il 2,1% Italexit di Gianluigi Paragone, poi Italia Viva di Matteo Renzi, sempre al 2,1%. A seguire ci sono i Verdi, al 2%. Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, invece, è all’1,8%. Più in basso Articolo 1-Mdp all’1,2%. Tutte le altre liste totalizzano assieme il 4,5%. Attenzione però, il sondaggio ha rilevato anche un dato molto più massivo: quello per cui la percentuale di astenuti è molto alta con addirittura il 40,8% degli intervistati non si esprime su chi voterebbe.