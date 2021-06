Pd: Letta, 'politica con cui vinceremo è quella che entra nel profondo del Paese'

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "Sono alla mia prima uscita, avrei potuto scegliere di andare a casa mia o in un'altra zona senza problemi. Ma ho fatto una scelta emblematica, perchè l'Italia deve risarcire Taranto per quello che è successo e per quello che non è successo, lo faremo".

Lo ha detto Enrico Letta nell'assemblea degli iscritti a Taranto.

"Ho ascoltato cose dure, difficili, critiche, ma la politica con la quale vinceremo è questa: non incontrare solo quelli che ci applaudono. La politica con la quale vincere sarà entrare nel profondo del Paese e delle sue contraddizioni", ha aggiunto il segretario Pd.