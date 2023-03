Pd: Marcucci, 'passato in pochi mesi da Draghi a Melenchon'

Roma, 30 mar (Adnkronos) – "Quella di Elly Schlein è una scelta politica legittima. Siamo passati in pochi mesi dall’agenda Draghi a un partito che sembra assumere come modello Mélenchon, diventando il contenitore di tutte le piazze, come dice enfaticamente il capogruppo Boccia”. Lo dice Andrea Marcucci a 'Linkiesta'.

Serve “una forza politica che assuma il tema della crescita economica, e che sia europeista e atlantista non a giorni alterni. Su questi temi, aspetto con ansia che anche Elly Schlein dica di più. Mi chiedo se ad esempio sull’Ucraina la pensi come Lorenzo Guerini o come Arturo Scotto", aggiunge l'ex parlamentare Pd.