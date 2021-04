Pd: niente 'big', delegati e Circoli star della 'prima' Assemblea di Letta/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – C'è chi ha citato Brunori, chi ha invitato a prendere ispirazione dalla linea del Circolo di Biella e chi, come il piemontese Raffaele Truddu si è chiesto: "Perchè dobbiamo usare il cacciavite e non la falce e il martello? Perchè dobbiamo usare tutti gli strumenti".

Anche gli Odg hanno animato la discussione. Come quello sulla legalizzazione, sul quale è dovuto intervenire lo stesso Letta: "Non si chieda di decidere su questo, ma di aprire una discussione per decidere".

Nessuno si è lasciato sfuggire l'occasione di dire la sua. Alcuni lo hanno fatto in modo particolarmente esplicito. Come Giovanni Crisanti, 21 anni, il più giovane delegato all'Assemblea. Ha lanciato un appello accorato: "Le ferite che si stanno aprendo sulle nuove generazioni sono materiali.

Noi dimentichiamo di ragazzi che passano giornate intere in una stanza mentre i genitori nella stanza accanto lavorano o magari litigano. I dati dicono che i suicidi sono aumentati del 7% da inizio pandemia", ha detto.

Crisanti ha chiesto una presa di posizione del Pd, e anche di imitare Macron: "Garantire a tutti 10 sedute da uno psicoterapeuta gratis". Ma l'intervento più applaudito (virtualmente) è stato quello di Nella Converti, della sezione Alan Curdi di Tor Bella Monaca: "La nostra comunità nelle periferie c'è sempre stata e quando sente che il Pd è il partito della Ztl s'incazza, quando sente 'torniamo nelle periferie' risponde: 'Benvenuti, noi qua ci siamo'", ha esordito con grinta.

Alla fine è lo stesso segretario ad applaudire, soddisfatto, ai 'suoi' delegati: "Ho preso nota su tutto quello che ha detto ognuno di voi", ha assicurato.