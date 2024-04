Pd: presentato oggi il codice etico per i candidati in Campania

Il Commissario del Pd per la Campania, Antonio Misiani, ha messo a punto il codice etico per i candidati: oggi, lunedì 8 aprile, verrà presentato per la prima volta in una riunione del partito regionale.

Pd: codice etico in Campania, le parole di Antonio Misiani

«Chiaro che queste regole rigide che intendiamo applicare ora in Campania a tutti i candidati delle prossime amministrative e che in parte erano già state sperimentate per le comunali a Napoli, potranno essere estese in ogni luogo dove potrebbe rendersi necessario, anche a Bari o in Piemonte ad esempio».

Codice etico: ecco le linee guida da seguire

Un pacchetto di misure volte all’obbligo di trasparenza e moralità. Chi vuole rappresentare il partito nelle varie istituzioni dovrà fornire il proprio certificato penale. Poi, dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione in cui si impegna a denunciare eventuali fenomeni di condizionamento del voto; episodi di voto di scambio; intimidazioni nel corso della campagna elettorale e tentativi di corruzione o concussione durante il mandato elettivo o amministrativo.

Inoltre, si chiede di sottoscrivere il “codice etico” e di dichiarare di non essere in condizioni di incandidabilità rispetto al “Codice di autoregolamentazione antimafia“.

Codice etico Pd in Campania

L’applicazione in Campania di questo nuovo Codice verrà affidata dal Pd al magistrato Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia ed eurodeputato Dem.